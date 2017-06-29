Galatasaray'ın yeni yıldızı Younes Belhanda İstanbul'a geldi

Dış transferde atağa kalkan Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Younes Belhanda İstanbul'a geldi.

Faslı oyuncu, Atatürk Havalimanı'nda adeta krallar gibi karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlar eşliğinde karşıladığı Belhanda'ya büyük ilgi gösterdi.

Daha önce Montpellier, Nice, Schalke ve Dinamo Kiev'de forma giyen Galatasaray, Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Belhanda geçen sezon Nice formasıyla 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Belhanda, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve 27 yaşındaki futbolcu, uçağın içerisinden paylaştığı fotoğrafın altına Türkçe olarak, "İstanbul yolculuğum başlıyor, Bu güzel şehirde yaşamak için sabırsızlanıyorum!" mesajını yazmıştı.