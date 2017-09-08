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Galatasaray'ın yeni transferi Latovlevici Hagi'nin eseri olduğu ortaya çıktı

Galatasaray’ın yeni transferi Latovlevici, Rumen efsane sayesinde bugünlere geldi. 2005-2006'da Timişoara'nın başına geçen G.Saray'ın eski yıldızı, maçını izlerken beğendiği Latovlevici'yi A takıma dahil etmişti.

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1986 doğumlu Iasmin Latovlevici'yi Rumen futboluna Galatasaray efsanesi Hagi armağan etti. 2005-2006 sezonunda Poli Timişoara'nın başına geçen Hagi, ikinci takımla çalışan oyuncuların maçını izlemeye gitti ve etrafındakilere, "Sol bek kaç yaşında?" diye sordu. "20 yaşında" cevabını alan Hagi, Latovlevici'yi hemen A Takım kadrosuna dahil etti.

FRİKİĞİ DE USTADAN ÖĞRENDİ

Rumen sol beke frikik kullanmayı da Hagi öğretti. Poli Timişoara'da idmanlardan sonra Hagi ile ekstra çalışmalar yapan Latovlevici, Rumen efsaneyi dinledi ve topa vuruş stilini değiştirdi. Daha önce gücüyle düz şutlar atan ve ortalar kesen Latovlevici, Hagi ile tehlikeli bölgeye kavisli toplar göndermeyi öğrendi.

DOKTORLAR FUTBOLU YASAKLAMIŞTI

Bonservisine 500 bin Euro ödenen ve 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 750 bin Euro'ya imza atan Latovlavici, zor bir çocukluk geçirdi. Doktorlar, astım hastası olan Rumen yıldıza 7 yaşında futbolu yasakladı. Ancak o 12 yaşında astımı yendi. Doktorlar da mücizevi bir şekilde iyileşmesine şaşırdı.

ÜCRETİ AÇIKLANDI

Galatasaray, Latovlevici transferinin detaylarını dün akşam KAP'a bildirdi. Rumen futbolcuya bu sezon için 750 bin Euro sabit ücret verecek sarı-kırmızılı kulüp, Kardemir Karabükspor'a da 550 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Latovlevici, bu sezon 18 resmi maçta forma giyerse sözleşmesi aynı mali şartlarda bir sezon daha uzayacak.

(Sabah)

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