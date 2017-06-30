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Galatasaray'ın yeni transferi Maicon Süper Lig'e en yüksek bonservisle gelen stoper oldu

Galatasaray'ın Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo'dan renklerine bağladığı Maicon, Türkiye'de transfer rekorunu kırarak Süper Lig'e en yüksek bonservisle gelen stoper ünvanını aldı.

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Galatasaray'ın Gomis ve Belhanda sonrasında; Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo'dan renklerine bağladığı Maicon, Türkiye'de transfer rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılıların yeni stoperi Maicon, Süper Lig'e en yüksek bonservisle gelen stoper oldu.

Türkiye'de en fazla bonservis ödenen futbolcu ünvanında 17 milyon euroluk Mario Jardel transferiyle zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bir stoper oyuncusuna en çok para veren ekip de oldu.

ZİRVE KJAER'DEN EL DEĞİŞTİRDİ

Daha önce yüksek maliyetle Chedjou transferini yapan Galatasaray, Kamerunlu oyuncu için Lille'ye 6.3 milyon euro ödemişti. Fenerbahçe de Lille'den Kjaer'e 7.6 milyon verirken, zirve Danimarkalı yıldızındı...

Stoper sorununa nokta koymak isteyen ve birçok yıldız isimle temas kuran Galatasaray, Maicon'da karar kılarak 8+1M€'luk bonservis bedeliyle bu transfere resmen nokta koydyu ve Türkiye'deki rekor da 28 yaşındaki Maicon Pereira Roque'ye geçti.

Maicon ile Kjaer'i Lugano, Chedjou, Skrtel ve Edu transferleri takip etti. (Sporx)

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