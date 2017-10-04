Galatasaray'ın yeni transferi Quigley İstanbul'a geldi!

Atatürk Havalimanı'na gelen ABD'li basketbolcuyu, Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde GS TV'ye açıklamada bulunan Quigley, "Galatasaray'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Oynadıkça bu heyecanımı yeneceğim. Sonuçta basketbol oynayacağız. Çok fazla süremiz yok. Hazır olmak için iki günüm var. Taraftarlara bana sosyal medyadan yazdıkları mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Umarım maçlarımıza gelip sezon boyunca desteklerini sürdürürler." ifadelerini kullandı.