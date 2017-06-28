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Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda yarın 16:30'da İstanbul'a geliyor

Galatasaray bir yeni transferi daha İstanbul'a getiriyor.

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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Faslı orta saha Younes Belhanda Perşembe günü saat 16.30'da İstanbul'da olacak.

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