Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda yarın 16:30'da İstanbul'a geliyor
Galatasaray bir yeni transferi daha İstanbul'a getiriyor.
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Faslı orta saha Younes Belhanda Perşembe günü saat 16.30'da İstanbul'da olacak.
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