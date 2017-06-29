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Galatasaray'ın yeni yıldızı Younes Belhanda İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda İstanbul'a geldi.

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