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Galatasaray'ın yıldız oyuncularının yüksek performansı menajerleri harekete geçirdi

Gomis, Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Maicon ve Fernando’nun G.Saray’daki yüksek performansı menajerleri harekete geçirdi.

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Cimbom'un sezon başında yeni transferler için ödediği 40 milyon euro bonservis bedeli çok tartışılmıştı.
 
Ancak alınan oyuncular sergiledikleri performansla kısa sürede kalitelerini kanıtlarken, menajerler de kapıyı aşındırmaya başladı. İşte futbolcular ve peşlerindeki takımlar...
 
Gomis: 7 maçta 7 gol atan Fransız forvet, Çin kulüplerinin gözdesi.
Younes Belhanda: Fransa'dan teklifler var.
N'Diaye: Newcastle ve West Ham'ın takibinde.
Maicon: Premier Lig için çalışan scoutlar tarafından izleniyor.
Fernando: Flamengo ve Sao Paulo teklif yapmaya hazırlanıyorlar.
Sofiane Feghouli: Rennes istiyor. 27 yaşındaki Feghouli son iki maçta attığı 2 golle klasını gösterdi.
Mariano: Onun da Brezilya'dan teklifler aldığı belirtiliyor. (Fotomaç)

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