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Galatasaray’ın yıldız voleybolcusu Tatyana Kosheleva, 5-6 ay sahalardan uzak kalacak

Galatasaray’ın yıldız voleybolcusu Kosheleva, Almanya’da ameliyat olacağını ve 5-6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın sakatlanan yıldızı Tatyana Kosheleva’nın durumu belli oldu. Rus milli voleybolcu, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Novara ile oynadığı maçta sakatlanmış, kulüpten yapılan açıklamada tedavisine başlandığı duyurulmuştu.

Rusya Haber Ajansı’na (TASS) konuşan oyuncu, 3 Nisan’da ameliyat olacağını duyurdu. Dizindeki çapraz bağlarına yırtık teşhisi konduğunu söyleyen Kosheleva operasyon ve ardından gelecek düzelme safhasıyla birlikte 5-6 ay kadar sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Rusya Milli Takımı ile 2010’da dünya şampiyonluğu yaşayan Kosheleva’nın durumunun Rus yetkilileri de üzdüğü belirtildi. (Skorer)

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