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Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Hollandalı yıldızı Nigel de Jong'un Hamburg tarafından transfer edilmek istendiği belirtildi. İşte Galatasaraylı Nigel de Jong ile ilgili ortaya atılan flaş transfer iddiası...

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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Nigel de Jong'u Hamburg transfer etmek istiyor! Almanya Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Hamburg'un, Galatasaray'dan Nigel de Jong'u transfer etmek istediği öne sürüldü.

Alman basınında yer alan habere göre; Hamburg'un yeni sportif direktörü Jens Todt'un, Köln'den Mergim Mavraj ve Bayer Leverkusen'den Kyriakos Papadopoulos'u stoper mevkisi için transfer ettiği, sıradaki hamlesinin ise defansif orta saha olarak Nigel de Jong olduğu ve böylece takımın savunma problemlerini çözmeyi planladığı yazıldı.

2005 ile 2009 yılları arasında Hamburg'ta forma giyen ve şehirde "Continental Cars" isimli bir otomobil satış mağazasının sahibi olan Nigel de Jong'un, bu transfer teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın ise finansal sıkıntıları nedeniyle 32 yaşındaki Nigel de Jong için gelebilecek bir teklifi kabul edeceğinin altı çizildi. Transferin önündeki tek problemin, De Jong'un Galatasaray'dan aldığı 2.5 milyon euroluk maaş olduğu, bu sorunun çözülmesinin ardından transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

Sezon başında Los Angeles Galaxy'den Galatasaray'a transfer olan Nigel de Jong, bu sezon 11'i lig, 4'ü kupa olmak üzere 15 resmi maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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