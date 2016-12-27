Aurelien Chedjou stoper arayan Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmaya hazırlandığı Aurelien Chedjou, Beşiktaş'a önerildi.
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Stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. G.Saray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chedjou'nun menajeri Furkan Gürele, Nur Çebi'yi arayarak oyuncunun siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. Gürele, Chedjou'nun G.Saray'dan alacakları olduğunu belirterek, bu alacaklara karşılık bonservisini bedelsiz alabileceğini, bu sayede Beşiktaş formasını giyebileceğini aktardı.
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