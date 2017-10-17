Galatasaraylı futbolcular yönetimin prim jestine 'gerek yok' dedi

Sezona fırtına gibi başlayan ve şampiyonluk yolundaki en büyük iki ezeli rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 8 haftada 8’er puan fark atan Galatasaray’da derbi için geri sayım sürüyor...

Derbi öncesi motivasyonlarını daha da artırmak için prim isteyip istemedikleri sorulan yıldız oyuncular, ağızlarını yoklayan idarecilere işte bu cevabı verdi:

“Prime gerek yok. Fenerbahçe’yi yeneceğiz..."

Kaleci Fernando Muslera dışında neredeyse tamamen takımı değiştiren Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başı aldıkları kararla prim sistemine son vermişti.

Oyuncularla yapılan sözleşmelerde alınan her puana göre ektra bonus veren yönetim, bu sayede hem maç başı ücretlerini azaltmış hem de ekstra prim sistemini ortadan kaldırmıştı.

Yine de büyük ve önemli maçlar öncesinde, ‘prim vererek motive etme yöntemi’ konusunda bazı düşünceleri olan idareciler, yabancı yıldızlardan gelen “Prim istemez” cevabı karşısında büyük bir memnuniyet yaşadı.

JEST GELEBİLİR

Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya’da yapılan özel sohbetlerde, futbolcuların prim beklentilerinin olmadığını ve Fenerbahçe’yi yenmeyi çok istediklerini anlayan idareciler, bu durumu başkan Dursun Özbek’e de bildirdi.

Neredeyse tamamı yabancı olan oyuncuların bu tutumları karşısında başkan Özbek’in çok mutlu olduğu, derbinin kazanılması durumunda futbolculara jest yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

SERDAR DÖNÜYOR

Teknik direktör Igor Tudor, sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz’i derbi için riske etmemek amacıyla Konya deplasmanında 11’de oynatmamıştı.

Denayer’i hazır bulmayan Hırvat hoca, pazar günkü F.Bahçe maçında Maicon’un yanında Serdar’a 11’de forma verecek. Bu arada Tolga Ciğerci’ye de derbiye yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Cimbom, bir günlük iznin ardından çalışmalarını bugün tek idmanla sürdürecek.

(Habertürk)