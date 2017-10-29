Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaraylı futbolculardan hakeme tepki!

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da futbolcuların hakem Halis Özkahya'ya tepkisi sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da futbolcuların hakem Halis Özkahya'ya tepki sürüyor.
 
Maçın 33. dakikasında Trabzonspor'lu Bero'nun Fernando'ya yaptığı müdahale sonra Galatasaraylı futbolcular hakem Özkahya'nın kırmızı kart çıkarmasını bekledi. Özkahya pozisyonda herhangi bir kart göstermedi. Pozisyonun kahramanı Fernando sosyal medya hesabından "Tanrı'ya beni koruduğu için teşekkür ederim" yazdı
 
Maç sonunda sarı kırmızılı takımın kalecisi Muslera olaya sosyla medya hesabından tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi pozisyonun olduğu fotoğrafı paylaşarak "Neredeyse topu alıyormuş" notunu yazdı. Galatasaraylı Maicon ise pozisyonu aynı not ile kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA