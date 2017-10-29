Galatasaraylı futbolculardan hakeme tepki!

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da futbolcuların hakem Halis Özkahya'ya tepki sürüyor.

Maçın 33. dakikasında Trabzonspor'lu Bero'nun Fernando'ya yaptığı müdahale sonra Galatasaraylı futbolcular hakem Özkahya'nın kırmızı kart çıkarmasını bekledi. Özkahya pozisyonda herhangi bir kart göstermedi. Pozisyonun kahramanı Fernando sosyal medya hesabından "Tanrı'ya beni koruduğu için teşekkür ederim" yazdı

Maç sonunda sarı kırmızılı takımın kalecisi Muslera olaya sosyla medya hesabından tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi pozisyonun olduğu fotoğrafı paylaşarak "Neredeyse topu alıyormuş" notunu yazdı. Galatasaraylı Maicon ise pozisyonu aynı not ile kendi sosyal medya hesabından paylaştı.