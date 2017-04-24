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Galatasaraylı minik taraftar derbi sonrası gözyaşı döktü

Galatasaray'ın 1-0 yenildiği Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılı minik taraftar gözyaşlarını tutamadı.

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Galatasaray'ın yenilgisiyle sonuçlanan dev derbinin bitimi sonrası sarı-kırmızılı minik bir taraftar gözyaşı döktü.
 
Sosyal medyada büyük ses getiren bu fotoğrafın ardından Galatasaraylı taraftarlar, "Bu çocuğu ağlattınız, utanın" şeklinde yönetime tepki gösterdi.

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