Galatasaraylı Ozan Kabak kimdir kaç yaşında nereli?

Galatasaray – Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkat çeken Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında nereli? Zorlu lig maçında teknik direktör Fatih Terim’in ilk 11’de şans verdiği stoper Ozan Kabak, maçta sergilediği performansla büyük beğeni kazandı. Ozan Kabak hakkında araştırmalar da hız kazandı. 1.85'lik boyuyla hava toplarında başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı. 2017 yılında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayan Ozan'ın 2020'ye kadar resmi sözleşmesi bulunuyor.

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak, aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden.

1.85'lik boyuyla hava toplarında başarılı bir performans sergileyen Ozan Kabak, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı.

Ozan Kabak, 2017 U17 Avrupa şampiyonasının finallerinin ardından UEFA'nın resmi sitesinde yer bulmuştu. Ozan, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın en dikkat çeken 10 ismi arasında gösterilmişti.

2017 yılında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayan Ozan'ın 2020'ye kadar resmi sözleşmesi bulunuyor.

2015 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer alan Ozan Kabak, sırasıyla U16, U17, U19 ve U21 takımlarının formasını giydi.

Ozan Kabak, 2017 yılında hakkında merak edilenleri TFF'nin Tam Saha dergisine anlattı.

Babasını karakter olarak örnek aldığını söyleyen Ozan, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Bülent Korkmaz'ı oynadığım mevkii itibariyle da idol olarak görüyorum. Çok küçükken onu izleme şansı bulmuştum. Daha sonra da eski maçlarını seyrettim. Hırsını ve oyun karakterini çok beğeniyorum. Ben de onun gibi adımı Türk futbolunun unutulmazları arasına yazdırmak istiyorum. Günümüzden bahsetmek gerekirse de kendi mevkiim itibariyle dünya futbolunda en çok İspanyol oyuncu Sergio Ramos'u beğeniyorum."

Gelecekte Premier Lig'de forma giymek istediğini söyleyen Ozan, "Bu ligdeki mücadeleyi beğenerek izliyorum ve maçlar her zaman tamamen dolu tribünler önünde oynanıyor. Premier Lig'de de Manchester United'a ayrı bir sempatim var. Galatasaray'dan ve U17 Millî Takımı'ndan yakın arkadaşım Atalay Babacan da bildiğiniz gibi orada oynarsa çok mutlu olacağını iletmişti size. Umarım bir gün Avrupa'da aynı kulüpte birlikte oynama şansına erişiriz." şeklinde konuştu.

Babasının işi sebebiyle 1 sene boyunca Tekirdağ'dan Florya'ya gittiğini söyleyen genç stoper, şu ifadeleri kullandı:

"Zamanımın çoğu yollarda geçiyordu. Bu yorgunluktan ötürü antrenmanlarda ve maçlarda performansımı tam olarak sergileyemiyordum. Bu zorluklar nedeniyle bir ara futbolu da bırakmayı düşündüm açıkçası ancak, bu süreçte ailem bana yılmamam konusunda desteğini sürdürdü. O dönem, hayatımın kırılma noktasıydı diyebilirim. Ertesi sene İstanbul'da fen lisesini kazandım ve Galatasaray'ın altyapısında yatılı olarak kalmaya başladım."

"Futbola ilk başladığımda santrfor oynuyordum. Küçükken, hücum hattının her mevkiinde yer aldım. Galatasaray altyapısına geçtiğimde ise 11 yaşındaydım. Burada, hocalarım bana savunmadan oyunu iyi kurabildiğimi ve oyun kurma esnasında da soğukkanlı olduğumu söyledi. Bu özelliklerimin üzerine de beni stoper olarak oynatmaya başladılar. O günden bu yana stoperim."