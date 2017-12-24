Galatasaraylı taraftarlar, Sabri Sarıoğlu'nu alkışlarla karşıladı

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Göztepe'de Sabri Sarıoğlu özel bir heyecan yaşadı.

Galatasaray'da 15 sezon forma giyen Sabri Sarıoğlu, Göztepe formasıyla ilk kez eski takımına rakip oldu. 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'na çıktığında, Galatasaraylı taraftarlar, emektar futbolcularını sevgi gösterisinde bulundular.

Sabri Sarıoğlu tezahüratların ardından tribünleri selamlarken, tecrübeli futbolcunun gözleri oldu. Bu arada Fernando Muslera da Sabri Sarıoğlu ile hasret giderdi.

Karşılaşma öncesinde de Galatasaray Kulübü, Sabri Sarıoğlu'na plaket verdi.

Bu arada Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Selçuk Şahin ile birlikte takımın kaptanlarından olan Sabri Sarıoğlu'na Galatasaray maçında pazubandı verdi.

Tamer Tuna, Sabri Sarıoğlu'nun özel bir futbolcu olduğunu belirterek, Göztepeli taraftarların da deneyimli ismi svdiğini belirtti.