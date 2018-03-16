Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadı'na akın etti

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın son antrenmanının Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi takımlarına destek için antrenmana akın etti.

Büyük ilginin olduğu antrenmana gelen taraftarlar birçok meşale yaktı ve takımlarına destek oldu.