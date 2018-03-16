Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadı'na akın etti
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın son antrenmanının Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşeceğini duyurmuştu.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın son antrenmanının Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşeceğini duyurmuştu.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi takımlarına destek için antrenmana akın etti.
Büyük ilginin olduğu antrenmana gelen taraftarlar birçok meşale yaktı ve takımlarına destek oldu.
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