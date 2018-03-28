Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 27. hafta maçında, 1 Nisan 2018 Pazar günü saat 19:00’da Trabzonspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Trabzonspor maçının biletleri 28 Mart Çarşamba günü Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol Gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı Passolig Çağrı Merkezi'nden satışa sunuldu.

Galatasaray'dan açıklama yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 15.03.2018 tarihinde verdiği PFDK kararı neticesinde; FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bu maç bloke edilmesi suretiyle taraftarlarımız dilelerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilirler.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin % 60’ı 2018-2019 futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satış detayı: Bilet satışı, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup 29 Mart saat 11:00’de sadece Galatasaray Logolu Passolig kartlarına; 31 Mart Cumartesi günü saat 19:00’dan sonra Trabzonspor Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacaktır.