Galler, Gareth Bale'den yoksun kazandı!

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 9. maçında Gürcistan ile Galler karşı karşıya geldi. Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galler, 1-0'lık skorla kazandı.

Gareth Bale'den yoksun olarak bu maça çıkan Galler'e kritik 3 puanı getiren golü 49. dakikada Aaron Ramsey'nin asistiyle Tom Lawrence attı.

Galler, bu galibiyetle birlikte puanını 17 yaptı ve 1 maç fazlasıyla Sırbistan ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Gürcistan ise 5 puanda kaldı.

Galler, son maçında İrlanda Cumhuriyeti ile Cardiff'te karşılaşacak. Gürcistan ise Sırbistan deplasmanına gidecek.