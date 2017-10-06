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Galler, Gareth Bale'den yoksun kazandı!

Galler, Gareth Bale'den yoksun olduğu maçta Gürcistan'ı tek golle mağlup etti ve Dünya Kupası umutlarını korudu.

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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 9. maçında Gürcistan ile Galler karşı karşıya geldi. Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galler, 1-0'lık skorla kazandı.
 
Gareth Bale'den yoksun olarak bu maça çıkan Galler'e kritik 3 puanı getiren golü 49. dakikada Aaron Ramsey'nin asistiyle Tom Lawrence attı.
 
Galler, bu galibiyetle birlikte puanını 17 yaptı ve 1 maç fazlasıyla Sırbistan ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Gürcistan ise 5 puanda kaldı.
 
Galler, son maçında İrlanda Cumhuriyeti ile Cardiff'te karşılaşacak. Gürcistan ise Sırbistan deplasmanına gidecek.

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