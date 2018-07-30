Gana basınına göre; Ayew Fenerbahçe'den 3,2 milyon euro alacak

Fenerbahçe’nin Swansea City’den kiraladığı Andre Ayew’in transfer detayları ortaya çıktı.

Gana basınında özel haber olarak lanse edilen anlaşmaya göre Ayew’in Fenerbahçe’den ne kadar kazanacağı duyuruldu. Buna göre 29 yaşındaki futbolcunun kiralık anlaşmasından toplamda 3.2 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Ayrıca Swansea’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Ganalı futbolcunun, bonservisi alınmak istenirse tam 15 milyon euronun ödenmesi gerekecek.

Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla alınan Andre Ayew’in Swansea’dekine benzer bir maaş skalasına sahip olacağı kaydedildi.

(Skorer)