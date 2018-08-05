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Ganso Beşiktaş'a bedelsiz kiralama formülüyle önerildi

Brezilyalı Ganso ile yollarını ayırma kararı alan ancak beklediği seviyede bir teklif alamayan Sevilla, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak göndermeye yeşil ışık yaktı. Bu gelişme sonrası Ganso, Beşiktaş’a bedelsiz kiralama formülüyle önerildi.

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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yeni bir isimle doldurmak için harekete geçmişti. Bu doğrultuda; İngiliz ekibi West Bromwich’ten Nacer Chadli ve Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’dan Shinji Kagawa için girişimlerini sürdüren Kara Kartal’ın son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Yönetimi’nin, İspanya La Liga temsilcisi Sevilla’nın Brezilyalı yıldızı Ganso’yu hedefleri arasına eklediği bildirildi.

Yeni hocanın kararı...

Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 28 yaşındaki futbolcu için menacerinden maliyet planlaması isteyen Beşiktaş Yönetimi’ne jet hızıyla yanıt geldi. İspanyol ekibinin kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcuyu bedelsiz kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

Sevilla’nın yeni teknik direktörü Pablo Machin’in planlamasında yer almaması sebebiyle ilk etapta Ganso’yu satmayı planlayan La Liga temsilcisinin, beklenen seviyede teklif gelmemesi üzerine kiralamaya da yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Ganso’yu gönderip yıllık 2.2 milyon Euro’luk maaş yükünden kurtulmayı planlayan Sevilla, Beşiktaş’tan gelecek haberi bekliyor.

Maaş talebi de belli

Sevilla formasıyla geçen sezon 10 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ganso’nun, Siyah-Beyazlılar’dan 2 milyon Euro’luk maaş talebinin olduğu kaydedildi.

Yönetimin, deneyimli futbolcunun durumunu teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp sonrasında harekete geçeceği ifade edildi.

(Fanatik)

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