Garry Rodrigues: Gollerimden daha önemlisi kazanmak ve liderliği almaktı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Garry Rodrigues, maç sonrasında konuştu.

Hedefine ulaştığını vurgulayan Rodrigues, "Sakatlıktan döndüm ve performansımdan mutluyum. Gollerimden daha önemlisi kazanmak ve liderliği almaktı, çok mutluyum" dedi.

Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç için konuşan Garry Rodrigues, "İlk Şampiyonlar Ligi maçını içeride oynayacağız. O günün gelmesini bekliyoruz, heyecanlıyız. Farklı bir seviye, bütün oyuncular orada oynamak ister. Umarım güzel bir performansla taraftarlarımızı yine mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.