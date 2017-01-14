Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Garry Rodrigues'den iddialı açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, 1-0 kazanılan ve yıldızlaştığı Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Konyaspor'a karşı 1-0 kazanılan maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Garry Rodrigues'in flaş röportajdaki sözleri...

"Kendi açımdan ve takımım açısından çok mutluyum. Bugün yeni takımımla ilk maçıma çıktım, oyuna girip katkıda bulundum. 3 puan almamız önemliydi. Alınan galibiyetten ötürü çok mutlu oldum. Umarım bu şekilde devam ederiz."

"GARRY RODRIGUES KİM, GÖSTERECEĞİM!"

"Benim için çok önemli bir maçtı. Alanlar buldum, kanat oyuncusu olarak oyun tarzım devamlı aksiyon yaratmak. Assist yapmak ilk maçımdan önemliydi. Garry Rodrigues'in kim olduğunu göstereceğim. Devamlı takıma katkı sağlayacak, yuardım edecek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Önümöüzdeki maçlarda da asistlerimle takıma yardım edeceğim."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Başbakan Yıldırım: Marmaray projesi Abdülhamid'in hayalidir

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA