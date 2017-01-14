Garry Rodrigues'den iddialı açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Konyaspor'a karşı 1-0 kazanılan maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Garry Rodrigues'in flaş röportajdaki sözleri...

"Kendi açımdan ve takımım açısından çok mutluyum. Bugün yeni takımımla ilk maçıma çıktım, oyuna girip katkıda bulundum. 3 puan almamız önemliydi. Alınan galibiyetten ötürü çok mutlu oldum. Umarım bu şekilde devam ederiz."

"GARRY RODRIGUES KİM, GÖSTERECEĞİM!"

"Benim için çok önemli bir maçtı. Alanlar buldum, kanat oyuncusu olarak oyun tarzım devamlı aksiyon yaratmak. Assist yapmak ilk maçımdan önemliydi. Garry Rodrigues'in kim olduğunu göstereceğim. Devamlı takıma katkı sağlayacak, yuardım edecek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Önümöüzdeki maçlarda da asistlerimle takıma yardım edeceğim."