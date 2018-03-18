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Garry Rodrigues'e yakın takip!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Kadıköy'de de takip altındaydı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Kadıköy'de de takip altındaydı. Yıldız oyuncu, Newcastle United scoutları tarafından izlendi.

Kadıköy'deki derbide hazır bulunan İngiliz ekibinin scoutları, 90 dakika boyunca Rodrigues'i izleyerek, takiplerini sürdürdü.

Zaman zaman tehlikeli ataklar geliştiren Garry Rodrigues, asist ya da gole katkı veremedi. Yetenekli futbolcunun sezon sonuna kadar birçok maçta daha izlenmesi bekleniyor.

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