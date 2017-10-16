Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde zorlanma
Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi.
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına devam edemeyen Rodrigues'in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
"Atiker Konyaspor ile oynanan maçta adalesinde sertleşme hissederek kenara gelen Garry Rodrigues’in bugün Medical Park Bahçelievler’de yapılan tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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