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Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde zorlanma

Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi.

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Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına devam edemeyen Rodrigues'in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Atiker Konyaspor ile oynanan maçta adalesinde sertleşme hissederek kenara gelen Garry Rodrigues’in bugün Medical Park Bahçelievler’de yapılan tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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