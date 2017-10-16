Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalesinde zorlanma

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına devam edemeyen Rodrigues'in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Atiker Konyaspor ile oynanan maçta adalesinde sertleşme hissederek kenara gelen Garry Rodrigues’in bugün Medical Park Bahçelievler’de yapılan tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."