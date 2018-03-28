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Garry Rodrigues'ten transfer açıklaması: Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rdorigues'in açıklamaları şu şekilde;

"Burada evimde gibi hissediyorum. Taraftarlar beni, ben onları çok seviyorum. Burada mutluyum. O tarz haberleri duyuyorum ama şu an şampiyonluğa odaklandım. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Trabzonspor karşısında hedefimiz galip gelmek, finale giden yolda bir adım daha atabilmek."

'FATİH TERİM'LE BİRLİKTE MUTLUYUM"

"Odaklanmamız gereken Trabzon maçı. Fenerbahçe maçı bitti, onu konuşmamak lazım. Önümüze bakmamız lazım. ir futbolcunun iyi performans göstermesi için mutlu olması gerekiyor. Hocamla birlikte mutluyum. Bana verdiği güvenle birlikte devam ediyorum."

Nagatomo ile ilgili de açıklamalarda bulunan Garry Rodrigues, Japon yıldız için "Nagatomo, çok iyi bir futbolcu ve iyi bir insan. Benim için onunla beraber oynamanın bir artısı var, çok koşuyor kendisi. Mükemmel bir insan, iyi bir arkadaş..." ifadelerini kullandı.

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