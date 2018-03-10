Gary Medel: Bayern maçına kazanmaya çıkacağız
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Gary Medel açıklamalarda bulundu.
Medel’in açıklamaları şu şekilde:
"İyi dayandılar, iyi sabrettiler"
"İyi defans yapan bir takıma karşı oynadık. İyi dayandılar, iyi sabrettiler ama gol attık ve 3 puanı aldık."
"Bayern Münih maçına kazanmaya çıkacağız"
"İki pozisyonda da (stoper / ön libero) kendimi rahat hissediyorum. Biz topa sahip olan bir takımız ve böyle takımlarda stoper oynamak zevklidir, keyif alıyorum. Bayern Münih maçına kazanmaya çıkacağız."
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