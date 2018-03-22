Gary Medel reklam yıldızı oldu
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, ülkesinde yayınlanan bir reklam filminde boy gösterdi.
Şilili yıldız, köpekler için mama üreten bir markası için kameraların karşısına geçerken reklam filmini resmi Instagram hesabı aracılığıyla paylaştı.
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