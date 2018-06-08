Gary Medel: Sezon sonunda kupa kazanamadık ama kişisel olarak iyi bir yıl geçirdim

Şili Milli Takımı'na giden Gary Medel, verdiği özel röportajında geride kalan sezonu değerlendirdi.

Gary Medel, Beşiktaş ile başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

Tecrübeli Şilili oyuncu yaptığı açıklamada ''Kulübümde çok mutluyum. Çok iyi bir takımız ve iyi şeyler yaptık. Sezon sonunda kupa kazanamadık ama kişisel olarak iyi bir yıl geçirdim. Gelecek yıl da bunu sürdürmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Medel, takım arkadaşı Vidal hakkında da kısa bir değerlendirme yaparken ''Vidal çok iyi bir insan. Çok başarılı. Şili tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri'' dedi.