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Gary Medel ve sakatlığı bulunan Orkan Çınar, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Gary Medel ve sakatlığı bulunan genç oyuncu Orkan Çınar, Gençlerbirliği maç kadrosuna alınmadı.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 8. hafta açılış mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi iki oyuncuya kadroda yer vermedi. Ümit milli takımdan sakat dönen genç oyuncu Orkan Çınar ve Gary Medel, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

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