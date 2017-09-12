Gary Medel'den Şenol Güneş'e: Ben artık ilk 11'de oynamak istiyorum

Beşiktaş'a transfer olduğundan beri ilk 11 yüzü göremeyen, sadece Kasımpaşa maçının son 17 dakikasında görev yapan Gary Medel, Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadelede sahada olmak istiyor.

Hocası Şenol Gneş ile bir görüşme yapan Şilili yıldız, hazır olduğunu ve takıma faydalı olmak istediğini söyledi. Milli takımdan geç dönmesine karşın Karabük mücadelesinde yine forma giymek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirteln Medel, "Ben artık ilk 11'de oynamak istiyorum. Fizik olarak hazırım. Böylesine önemli bir maçta sahada olup elimden gelenin fazlasını vermek istiyorum. Sağ bek dahil stoper ya da önliberoda oynayabilirim. Yeter ki bana şans verin" ifadelerini kullandı.

"MAÇA KADAR EN İYİ KARARI VERECEĞİM"

Teknik direktör Şenol Güneş de Şilili oyuncuya çok kalileti olduğunu söyleyip, kendisini her an oynayacakmış gibi hazır tutmasını istedi. Güneş, "Senin bu takıma çok katkı sağlayacağını biliyorum. Zaten bu nedenle transferine onay verdim. Önemli bir maça çıkacağız. Porto güçlü bir rakip. Hak eden formayı verdiğimi herkes biliyor. Maça kadar en iyi kararı vereceğimden emin olabilirsin. Sen yeter ki görev geldiğinde hazır ol ve en iyi performansını göster" karşılığını verdi.

Haberturk