Gary Medel'in kardeşi dün maça girerken gözaltına alındı

Dünya Kupası elemelerinde Şili-Ekvador maçında Beşiktaşlı Medel ilk 11'de mücadele etti. Medel'in sahada olduğu anlarda ise kardeşi stadyumda gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı

Luis Medel maçı izlemek üzere geldiği stadın girişinde yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı. Alkollü araç kullandığı için hakkında açılan davaya katılmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılan Luis Medel, en yakın karakola götürüldü.

Maçı izleyemeyen kardeşiyle ilgili gelişmelerle ilgili olarak Gary Medel de karşılaşmanın ardından bilgilendirildi.

Skorer