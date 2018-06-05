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Gary Rowett: Ndiaye'yi Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor

Gary Rowett: Ndiaye’nin Stoke City’den ayrılacağını garanti edebilirim. Beşiktaş ve Fener de istiyor.

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G.SARAY’DAN 14 milyon euroya Stoke City’e transfer olan Ndiaye bu takımın küme düşmesi nedeniyle serbest kalmıştı. Stoke yöneticisi Gary Rowett oyuncu hakkında şu açıklamayı yaptı: Badou’nun Stoke City’den ayrılacağını teyit edebilirim. İspanya’dan temas var. Türkiye bizim için de bir seçenek. Beşiktaş, Fenerbahçe de istiyor. Bu iki takıma ya da başka bir kulübe gidebilir. Hepsi Stoke City ile görüşmelerde. Badou zorluklardan hoşlanıyor. Stoke City’den Şampiyonlar Ligi gibi daha büyük bir platformda oynama şansına sahip. Dünya Kupası’ndan sonra netleşir.” 

(Aksam)

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