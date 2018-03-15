Gassama İtalya'ya gidiyor Alanyaspor’un başarılı sağ beki Lamine Gassama’ya teklif var... İki sezondur Turuncu-Lacivertli takımın formasını başarıyla giyen 28 yaşındaki futbolcuyu İtalya Ligi’nden Cagliari’nin takın takip altına aldığı ve bir süredir maçlarını izlediği öğrenildi.