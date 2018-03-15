Gassama İtalya'ya gidiyor
Alanyaspor’un başarılı sağ beki Lamine Gassama’ya teklif var... İki sezondur Turuncu-Lacivertli takımın formasını başarıyla giyen 28 yaşındaki futbolcuyu İtalya Ligi’nden Cagliari’nin takın takip altına aldığı ve bir süredir maçlarını izlediği öğrenildi.
Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız savunmacı için resmi teklif yapan İtalyanlar’ın yanıt beklediği ifade edildi.
Bu sezon 23 Süper Lig maçınnda forma giyen Gassama’yla ilgili kararı başkan Hasan Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde verecek. Oyuncunun da kariyerine İtalya’da devam etmek istediği gelen haberler arasında.
(Fanatik)
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