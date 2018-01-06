Gattuso: Hakan duran topları harika kullanıyor

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın 10 numaralı formasının sahibi Hakan Çalhanoğlu, 1-0 kazanılan Crotone maçının ardından konuştu.

Milli futbolcu, ''Gattuso ile çalışmak zor, ancak güven ve arzuyu tekrar yakaladık. Sol kanatta daha iyiyim, daha fazla alan buluyorum ve rahatım'' sözlerini kullandı.

GATTUSO: ''İNANILMAZ BİR KALİTESİ VAR''

Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso ise, karşılaşmanın ardından Milli yıldızı öven açıklamalarda bulundu ve ''Antrenmanlarda kim oynamayı hak ediyorsa onu oynatıyorum. Çalhanoğlu çok iyi durumda. İnanılmaz bir vuruş kalitesi var. Duran topları harika kullanıyor. Bazen zorlandığı doğru ama Leverkusen'de daha ilk yılında önemli bir futbolcu olmuştu. Ona destek olmamız lazım. Kendisi de performansının üstüne koymalı çünkü mükemmel çalışıyor'' diye konuştu.