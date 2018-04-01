Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na çok ağır sözler!
Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a 3-1 yenilen Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.
Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na hocası Gennaro Gattuso'dan çok ağır eleştiriler geldi.
Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından konuşan İtalyan adam adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
Hakan Çalhanoğlu'nun sahadaki tavırlarından son derece rahatsız olduğunu vurgulayan teknik adam şu sözleri kullandı:
"Bir pozisyonda topu kaybetti ve ardından yerden kalkmayıp söylenmeye başladı. Eğer kı..nı kaldırıp koşsaydı ve rakibini kovalasaydı belki ikinci golü yemezdik. Böyle şeyler bir daha kesinlikle olmayacak."
(Fanatik)
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