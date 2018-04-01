Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na çok ağır sözler!

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na hocası Gennaro Gattuso'dan çok ağır eleştiriler geldi.

Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından konuşan İtalyan adam adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Hakan Çalhanoğlu'nun sahadaki tavırlarından son derece rahatsız olduğunu vurgulayan teknik adam şu sözleri kullandı:

"Bir pozisyonda topu kaybetti ve ardından yerden kalkmayıp söylenmeye başladı. Eğer kı..nı kaldırıp koşsaydı ve rakibini kovalasaydı belki ikinci golü yemezdik. Böyle şeyler bir daha kesinlikle olmayacak."

(Fanatik)