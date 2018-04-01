Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na çok ağır sözler!

Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a 3-1 yenilen Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na hocası Gennaro Gattuso'dan çok ağır eleştiriler geldi.
 
Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından konuşan İtalyan adam adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
 
Hakan Çalhanoğlu'nun sahadaki tavırlarından son derece rahatsız olduğunu vurgulayan teknik adam şu sözleri kullandı:
 
"Bir pozisyonda topu kaybetti ve ardından yerden kalkmayıp söylenmeye başladı. Eğer kı..nı kaldırıp koşsaydı ve rakibini kovalasaydı belki ikinci golü yemezdik. Böyle şeyler bir daha kesinlikle olmayacak."
 
(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK paylaştı: Teröristler bırakıp arkalarına bakmadan kaçtılar

TSK paylaştı: Teröristler bırakıp arkalarına bakmadan kaçtılar

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA