Gazi Koşusu kim kazandı? Gazi Koşusu şampiyonu belli oldu

Sezonun en büyük yarışı olarak nitelendirilen Gazi Koşusu bu akşam koşulacak. Gazi Koşusu hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Gazi Koşusu saat kaçta sorusuna birçok kişi yanıt arıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak Gazi Koşusu öncesi nefesler tutuldu. Kazanmanın yanı sıra at koşabilmenin bile gurur olduğu bu eşsiz koşuda 18'i erkek 1'i dişi olmak üzere toplamda 19 üç yaşlı safkan İngiliz tayı start alacak. Her at sahibinin kazanma hayali kurduğu mücadele, 2400 metrelik çim pistte düzenlenecek.

GAZİ KOŞUSU KİM KAZANDI?

Son derece çekişmeli geçen 91. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı, Piano Sonata kazandı.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Sonucu merakla beklenen Gazi Koşusu 25 Haziran 2017 Pazar günü (yarın) saat 20.00'da başlayacak. TJK TV Gazi Koşusu'nu, öncesini ve sonrasını canlı yayınlayacak.

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 91'incisi, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saatler 20.00'yi gösterdiğinde başlayacak. Kazanmanın yanı sıra at koşabilmenin bile gurur olduğu bu eşsiz koşuda 18'i erkek 1'i dişi olmak üzere toplamda 19 üç yaşlı safkan İngiliz tayı start alacak. Her at sahibinin kazanma hayali kurduğu mücadele, 2400 metrelik çim pistte düzenlenecek.

91'inci Gazi Koşusu'nda dereceye girecek atların sahiplerini rekor ikramiyeler bekliyor. 1.5 milyon TL birincilik, 600 bin TL ikincilik, 300 bin TL üçüncülük, 150 bin TL de dördüncülük ikramiyesi belirlenen koşuda, yetiştiricilik primleri ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 4 milyon TL dağıtılacak. şampiyon olacak safkanın sahibi 2.5 milyon TL ödül alacak.

Türk yarışçılığının bu en önemli koşusunda 90'ıncı şampiyon ‘Graystorm' olmuştu. 26 Haziran 2016'da gerçekleştirilen mücadelede, Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu safkan, jokey Ahmet Çelik idaresinde, 2400 metrelik koşuyu 2.30.50'lik dereceyle kazanarak adını Türk atçılığının tarihine yazdırmıştı.

Gazi Koşusu'nun yanı sıra günün 3. koşusu Zübeyde Hanım, 4. koşusu Nenehatun, 5. koşusu istiklal Savaşı ve 7. koşusu olan Anafartalar koşularında da ‘Günün Ganyanı' oyunu oynanabilecek.