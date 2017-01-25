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Gaziantep Basketbol, Fransýz rakibine þans tanýmadý

FIBA Erkekler Avrupa Kupasý'nda Gaziantep Basketbol sahasýnda aðýrladýðý Fransýz ekibi Elan Chalon'u 92-80 maðlup etti.

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Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupasý K Grubu 6. ve son hafta maçýnda konuk ettiði Fransýz temsilcisi Elan Chalon'u 92-80 yendi.
 
Gaziantep Basketbol, bu sonuçla grubu 5 galibiyet ve averajla ikinci sýrada tamamladý. Organizasyonda gruplarýný ikinci sýrada tamamlayan en iyi 2 takým arasýna giren Gaziantep Basketbol, son 16 turuna yükseldi.
 
Karþýlaþmanýn ilk periyodunu 24-22 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, ikinci periyotta farký açarak soyunma odasýna 57-37 üstün gitti.
 
Ýkinci yarýda da üstünlüðünü sürdüren ev sahibi ekip, 3. periyodu 84-54 önde tamamladý. Maçýn final periyodunda konuk ekip farký azaltsa da Gaziantep Basketbol, sahadan 92-80 galip ayrýldý.
 
Maçýn en skorer ismi Gaziantep Basketbol adýna 26 sayý kaydeden Denmon oldu.
 
Salon: Þahinbey Karataþ
Hakemler: Manuel Mazzoni (Ýtalya), Sergey Krug (Rusya), Branislav Mrdak (Sýrbistan)
Gaziantep Basketbol: Rautins 12, Altan Erol, Denmon 26, Ruzic 16, Cherry 15, Balazic 23, Erden Eryüz
Elan Chalon: Harris 7, Fall 8, Roberson 13, Clark 25, N'Zeulie 12, Loum 5, Pitard 2, Bouteille 6, Marshall 2
1. Periyot: 24-22
Devre: 57-37
3. Periyot: 84-54
Beþ faulle çýkan: 39.41 Pitard (Elan Chalon)

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