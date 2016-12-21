Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın Mureş takımını deplasmanda 90-76 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde kapatan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 50-34 üstün girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Gaziantep ekibi, üçüncü periyodu 69-48 önde geçti ve müsabakadan 90-76 galip ayrıldı.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Mureş ikinci yenilgisini yaşadı.

Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Gaziantep Basketbol'dan Jerry Jefferson olurken, Mureş adına Goran Gajovic 20 sayı üretti.

UŞAK DEPLASMANDA YENİLDİ

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Muratbey Uşak, onuncu maçında Letonya temsilcisi Ventspils'e deplasmanda 97-86 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodu, 21-21 eşitlikle geçildi. Ventspils, ikinci çeyrekte hücumda daha etkili olunca soyunma odasına 48-45 üstün girdi.

İkinci yarıda savunma yapmakta zorlanan ve son periyoda 79-66 geride giren Muratbey Uşak, müsabakadan da 97-86 mağlup ayrıldı.

Muratbey Uşak, bu sonuçla yedinci yenilgisini yaşarken, Ventspils ise beşinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri yirmişer sayıyla Muratbey Uşak'tan D'Angelo Harrison ve Shaquielle McKissic olurken, Ventspils adına Ronalds Zakis ve Folarin Campell on dokuzar sayı üretti.

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE FARKLI KAZANDI

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Prievidza takımını 101-75 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan İstanbul ekibi, ilk çeyreği 25-17 önde kapatırken, soyunma odasına da 48-42 üstün girdi.

İkinci yarıda sert savunmasıyla farkı daha da açan Demir İnşaat Büyükçekmece, üçüncü periyodunu 77-56 önde geçtiği müsabakadan 101-75 galip ayrıldı.

Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Prievidza ilk yenilgisini yaşadı.

Maçın en skorer ismi 21 sayıyla Prievidza'dan Igor Maric olurken, Demir İnşaat Büyükçekmece adına Kenny Hayes 16 sayı üretti.