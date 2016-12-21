Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupasý K Grubu'ndaki ikinci maçýnda Romanya'nýn Mureþ takýmýný deplasmanda 90-76 yendi.

Karþýlaþmanýn ilk çeyreðini 25-17 önde kapatan Gaziantep Basketbol, soyunma odasýna da 50-34 üstün girdi.

Ýkinci yarýya da iyi baþlayan Gaziantep ekibi, üçüncü periyodu 69-48 önde geçti ve müsabakadan 90-76 galip ayrýldý.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Mureþ ikinci yenilgisini yaþadý.

Maçýn en skorer ismi 24 sayýyla Gaziantep Basketbol'dan Jerry Jefferson olurken, Mureþ adýna Goran Gajovic 20 sayý üretti.

UÞAK DEPLASMANDA YENÝLDÝ

Basketbol FIBA Þampiyonlar Ligi C Grubu'nda Muratbey Uþak, onuncu maçýnda Letonya temsilcisi Ventspils'e deplasmanda 97-86 yenildi.

Karþýlaþmanýn ilk periyodu, 21-21 eþitlikle geçildi. Ventspils, ikinci çeyrekte hücumda daha etkili olunca soyunma odasýna 48-45 üstün girdi.

Ýkinci yarýda savunma yapmakta zorlanan ve son periyoda 79-66 geride giren Muratbey Uþak, müsabakadan da 97-86 maðlup ayrýldý.

Muratbey Uþak, bu sonuçla yedinci yenilgisini yaþarken, Ventspils ise beþinci galibiyetini aldý.

Karþýlaþmanýn en skorer isimleri yirmiþer sayýyla Muratbey Uþak'tan D'Angelo Harrison ve Shaquielle McKissic olurken, Ventspils adýna Ronalds Zakis ve Folarin Campell on dokuzar sayý üretti.

DEMÝR ÝNÞAAT BÜYÜKÇEKMECE FARKLI KAZANDI

Demir Ýnþaat Büyükçekmece Basketbol Takýmý, FIBA Erkekler Avrupa Kupasý L Grubu ikinci maçýnda deplasmanda Slovakya'nýn Prievidza takýmýný 101-75 yendi.

Karþýlaþmaya iyi baþlayan Ýstanbul ekibi, ilk çeyreði 25-17 önde kapatýrken, soyunma odasýna da 48-42 üstün girdi.

Ýkinci yarýda sert savunmasýyla farký daha da açan Demir Ýnþaat Büyükçekmece, üçüncü periyodunu 77-56 önde geçtiði müsabakadan 101-75 galip ayrýldý.

Demir Ýnþaat Büyükçekmece, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Prievidza ilk yenilgisini yaþadý.

Maçýn en skorer ismi 21 sayýyla Prievidza'dan Igor Maric olurken, Demir Ýnþaat Büyükçekmece adýna Kenny Hayes 16 sayý üretti.