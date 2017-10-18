Gaziantep, Yunanistan'dan zaferle döndü!
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Yunanistan'da PAOK'u 85-82 mağlup etti.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımını 85-82 yendi.
Mücadelenin ilk periyodunu 23-18 üstün tamamlayan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 42-38 önde gitti.
İkinci yarının başında savunmada aksayan Gaziantep temsilcisi, üçüncü çeyreği 61-58 geride kapatsa da müsabakadan 85-82 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi 22 sayıyla PAOK'tan Triche olurken, Gaziantep Basketbol adına Armand 20 sayı üretti.
Bu sonuçla, Gaziantep Basketbol ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, PAOK ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.