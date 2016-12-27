Gaziantepspor kafilesi trafik kazası yaptı
Gaziantepspor takım kafilesi Kırklareli dönüşünde kaza yaptı.
Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor kafilesi dönüş yolunda kaza yaptı… Otobüsün basın ekspres yolunda kaza yaptığı, ön camının çatladığı ifade ifade edildi.
Maddi hasarlı kazada sporcu ve teknik ekibin durumunun iyi olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
"Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşan Gaziantepspor kafilesinin dönüş yolunda maddi hasarlı trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm Gaziantepspor camiasına ve otobüste bulunan kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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