Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Gaziantepspor, deplasmanda Kırklarelispor'u 4-0 mağlup etti. Gaziantepspor'da 15 yaşındaki Serkan Bakan, oyuna girdikten 1 dakika sonra ilk resmi golünü attı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Gaziantepspor, deplasmanda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor'u 4-0 mağlup etti.
Kırmızı-siyahlı takımın gollerini 27'de Alpay, 29'da Daniel Kolar, 38'de Orkan ve 83'te Serkan attı. Son golü kaydeden 15 yaşındaki Serkan Bakan ilk kez bir resmi maçta fileleri havalandırdı.
Gaziantepspor'da Orkan Çınar 48'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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