Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kırklarelispor-Gaziantepspor: 0-4

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Gaziantepspor, deplasmanda Kırklarelispor'u 4-0 mağlup etti. Gaziantepspor'da 15 yaşındaki Serkan Bakan, oyuna girdikten 1 dakika sonra ilk resmi golünü attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında Gaziantepspor, deplasmanda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor'u 4-0 mağlup etti.
 
Kırmızı-siyahlı takımın gollerini 27'de Alpay, 29'da Daniel Kolar, 38'de Orkan ve 83'te Serkan attı. Son golü kaydeden 15 yaşındaki Serkan Bakan ilk kez bir resmi maçta fileleri havalandırdı.
 
Gaziantepspor'da Orkan Çınar 48'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA