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Gaziantepspor sahasında kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Gaziantepspor ile Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

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Gaziantepspor - Osmanlıspor maçı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta mücadelesinde İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Gaziantepspor ile Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi Osmanlıspor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Arena'da oynanan karşılaşmada Gaziantespor 2-0 galip geldi. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri 5. dakikada Daniel Kolar ile 84'te Doğanay Kılıç kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Gaziantepspor puanını 9 yaparken, Osmanlıspor 9 puanda kaldı. (İlk maç ikili averaj; Osmanlıspor 2-1 Gaziantepspor)

Grubun bir sonraki ve son hafta maçında Gaziantepspor deplasmanda 12 puanlı Şanlıurfaspor ile oynayacak. Osmanlıspor sahasında Kırklarelispor'u ağırlayacak. Gruptan çıkacak iki takım son maçların ardından belli olacak

PUAN DURUMU

12 Şanlıurfaspor 

9 Gaziantepspor

9 Osmanlıspor

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