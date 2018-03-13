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Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı.

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Spor Toto 1. Lig'ten düşmesi kesinleşen Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile yollarını ayırdı.
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Derelioğlu ile yapılan görüşme sonucunda, yolların ayrılması konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.
 
Açıklamada, Oktay Derelioğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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