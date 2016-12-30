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Gaziantepspor sol bek Pedroso Marquinhos'u transfer etti

Kırmızı-siyahlı ekip, 23 yaşındaki sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos'u kadrosuna dahil etti

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor,  defans oyuncusu Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos'u kadrosuna kattı. 
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya’nın Figueirense takımında forma  giyen 23 yaşındaki sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile anlaşıldığı  bildirildi.
 
Brezilyalı oyuncuyla satın alma opsiyonlu 1,5+4 yıllık anlaşma  sağlandığı belirtildi.

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