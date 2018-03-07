Gaziantepspor'un ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti
Spor Toto 1. Lig’de bitime 8 hafta kala Gaziantepspor’un küme düşmesi kesinleşti.
Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Kırmızı-Siyahlı ekip, 26 haftada sadece 4 puan toplayabildi.
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