Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gaziantepspor'un ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti

Spor Toto 1. Lig’de bitime 8 hafta kala Gaziantepspor’un küme düşmesi kesinleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Kırmızı-Siyahlı ekip, 26 haftada sadece 4 puan toplayabildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Özgür Suriye Ordusu, Lazkiye´de rejim mevzilerini vurdu

Özgür Suriye Ordusu, Lazkiye´de rejim mevzilerini vurdu

Yollardan sıra dışı manzaralar

Yollardan sıra dışı manzaralar

ABD arşivinden çıkanlar Osmanlı ülkesi

ABD arşivinden çıkanlar Osmanlı ülkesi

Elon Musk bir rekora daha imza attı

Elon Musk bir rekora daha imza attı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA