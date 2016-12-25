Gaziantep'te İbrahim Üzülmez depremi!

Vodafone Arena'da oynanan maçın ilk yarısında iki Gaziantepsporlu sakatlık sebebiyle yerde kalınca Beşiktaşlı taraftarlar 'İbo takımı ayağa kaldır' şeklinde tezahürat yapmıştı...

Üzülmez, taraftarların bu çağrısına kulak vererek takımına 'ayağa kalkın' şeklinde hareketlerde bulundu.

Gaziantepsporlu taraftarlar ise bu duruma büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren Gaziantepspor TV hesabı 'Gaziantep, takımı ayağa kaldır' başlığıyla, "Maçtan önce rahatlıkla 'İleride Beşiktaş'a hoca olmak istiyorum' diyen, maç içinde Beşiktaş taraftarına güzellik yapıp takıma 'Ayağı kalkın' diye bağıran İbrahim Üzülmez sen de amatörsün! Gaziantepspor'u yükselme basamağı olarak gören hocalardan ve beceriksiz yönetimden bıktık!'" açıklamasını yaptı.

ÜZÜLMEZ'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir geceydi. Tabii ki bir takım değişimleri yapmak kolay değil ama takım olarak 3 haftaya baktığımızda bugün ortaya koyulan mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Geçen hafta kaybeden Beşiktaş seyirci ve saha avantajını kullandı bugün. Baskıyı da hissettirdiler. Burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Bugün evet kaybettik ama maçın geneline baktığımızda 4-5 çok net gol pozisyon bulduk. Bu kadar pozisyon yakalayıp birini değerlendirseydik çok daha farklı olabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir süreçteyiz. Son 7 maçı kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. İnanıyorum ki Gaziantep takımı ikinci yarı itibariyle çıkış yakalayacak. Kolayı herkes seçer biz zora talip olduk. Bütün takım arkadaşlarımızın karakter göstermesi gerek. Puanı fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'tan daha çok gol pozisyonumuz var. Penaltının uzaktan yakından alakası yok. Biz öyle karakterde insanlar değiliz taraftar yanlış tanımış olabilir. Hakemlerin de dikkat etmesi gerek. Beşiktaş şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Böylesine maçlarda onlardan daha fazla istememiz lazım. Bizim için eksik olan final pozisyonlarındaki eksiklikti" diye konuştu. Skorer