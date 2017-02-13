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Gaziantep'te saha karıştı!

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Gaziantepspor-Adanaspor maçının son dakikalarında sahalarda istenmeyen görüntüler yaşandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Gaziantepspor kendi sahasında Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken sahalarda istenmeyen görüntüler yaşandı.
 
Adanaspor'dan Bekir Yılmaz taça giden topu almaya gittiği sırada, top toplayıcı çocuk topu vermeyince Bekir, çocuğun üzerine yürüdü ve sonrasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
 
Güvenlik görevlilerinin araya girmesinin ardından biten gerginliğin ardından hakem Cüneyt Çakır, Adanaspor'dan Bekir Yılmaz ile Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas'a sarı kart gösterdi.
 
Sporx

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