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Gazişehir Gaziantep, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı!

TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Hüseyin Kalpar ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde önemli hizmetlerde bulunan Sayın Hüseyin Kalpar'a katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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