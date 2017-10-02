Gazişehir Gaziantep, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı!
TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Hüseyin Kalpar ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde önemli hizmetlerde bulunan Sayın Hüseyin Kalpar'a katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.