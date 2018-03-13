Gazişehir Gaziantep'te Webo üzüntüsü
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in golcü oyuncusu Pierre Webo, sakatlık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in golcü oyuncusu Pierre Webo, sakatlık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Webo'nun yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada tedavisine başlanan Webo'nun 4 ila 6 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.
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