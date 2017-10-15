Geçen sezon fırtına gibi esen Oğuzhan Özyakup, bu sezon hızla düşüşe geçti Ligde son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş'ta, kaptan Oğuzhan Özyakup'taki hızlı düşüş göze çarpıyor. Son iki sezondaki şampiyonluklarda önemli rol oynayan milli futbolcu için bu sezon aynı şeyi söylemek mümkün değil.