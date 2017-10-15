Geçen sezon fırtına gibi esen Oğuzhan Özyakup, bu sezon hızla düşüşe geçti
Ligde son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş'ta, kaptan Oğuzhan Özyakup'taki hızlı düşüş göze çarpıyor. Son iki sezondaki şampiyonluklarda önemli rol oynayan milli futbolcu için bu sezon aynı şeyi söylemek mümkün değil.
Ligde sadece Bursaspor, Karabük ve Fenerbahçe maçlarını 90 dakika ile tamamlayan Oğuzhan, henüz golle taşımadı ve sadece 1 asistte kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça da 11'de başlayan genç yıldız, Porto maçında 65 dakika sahada kalmıştı.
Oğuzhan geçen sezon 5 gol ve 7 asistle 12 golle direkt katkı yapmış ve şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
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