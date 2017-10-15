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Geçen sezon fırtına gibi esen Oğuzhan Özyakup, bu sezon hızla düşüşe geçti

Ligde son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş'ta, kaptan Oğuzhan Özyakup'taki hızlı düşüş göze çarpıyor. Son iki sezondaki şampiyonluklarda önemli rol oynayan milli futbolcu için bu sezon aynı şeyi söylemek mümkün değil.

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Ligde sadece Bursaspor, Karabük ve Fenerbahçe maçlarını 90 dakika ile tamamlayan Oğuzhan, henüz golle taşımadı ve sadece 1 asistte kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça da 11'de başlayan genç yıldız, Porto maçında 65 dakika sahada kalmıştı.

Oğuzhan geçen sezon 5 gol ve 7 asistle 12 golle direkt katkı yapmış ve şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

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